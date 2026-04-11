【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の横浜流星、女優の畑芽育が11日、都内で開催された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台挨拶に出席。声優初挑戦を振り返った。【写真】「名探偵コナン」23歳女優＆29歳俳優が隣に座りアフレコ見学◆劇場版「コナン」公開初日で興行収入11.3億円・観客動員数73.9万人この日は高山みなみ（江戸川コナン役）、小山力也（毛利小五郎役）、沢城みゆき（萩原千速役）、大塚明夫（横