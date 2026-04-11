お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）と濱家隆一（42)が9日に更新されたコンビのYouTubeチャンネルに出演。NGにしている仕事を明かした。「【秘】かまいたちが今まで発表したことない『えぇ〜意外!!』と驚くプライベートを告白」と題された動画。2人で交互に“初出し”情報を発表した。山内は「俺仕事において、ほぼNGないんやけど、虫だけどうしてもダメ。これだけはもう、どうやっても無理やな。仕事でせなあかんっ