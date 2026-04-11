暑さや汗によるベタつきが気になる季節に、VECUA Honeyのクールシリーズが今年も登場♡爽やかな「シトラスソルベ」とジューシーな「ピーチスプラッシュ」の香りで、ひんやり感と癒しを同時に楽しめるラインアップです。頭皮やボディをクールに整えながら、うるおいケアも叶えるのが魅力。夏のお出かけやリフレッシュタイムを、もっと快適に彩ってくれるアイテムです♪ ひんやり爽快