◇インターリーグドジャース8―7レンジャーズ（2026年4月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2試合ぶりの安打を放ち、並んでいたイチローを超えて日本選手最長の44試合連続出塁を達成した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）が大谷を称賛した。5回にキム・ヘソンの犠飛で1点を返し、なおも1死一塁の好機。初対戦の右