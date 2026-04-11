サッカーの2026年W杯北中米大会（6月11日開幕）でイランがメキシコへの試合会場変更を求めていた件で10日、メキシコのシェインバウム大統領が予定通り米国で行われることになったと明らかにした。ESPNなどによれば、会見で「最終的にFIFA（国際サッカー連盟）は試合を予定された開催地から移動させることはできないと決定した。変更は膨大な異なる物流事業を生むことになる。決定はFIFAによって下された」と語ったという。イ