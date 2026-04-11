◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）止まらない。止められない。阪神・森下翔太外野手（25）が初回に大野の147キロを左翼ホームランウイングに叩き込み、3試合連続となる6号先制本塁打。量産態勢に入った。阪神と中日でユニホームを経験した片岡篤史氏（56＝スポーツニッポン新聞社評論家）は関西テレビの中継で森下の打撃を分析した。「高めのストレートもしっかり運んだ。振りに迷いがないですね。状