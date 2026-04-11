「出産後、3日でママ辞めたくなったチャウチャウが大仏すぎて笑える」【動画】「もうママ辞めたい…」5匹を産んだチャウチャウママの表情がまるで…！？5匹の子犬を産んだワンちゃんの育児中の表情を捉えた動画がInstagramで話題になりました。「育児疲れた〜」と言っているかのようなワンちゃんの表情に、「人間も犬も一緒ですかね？（笑）」「産後つらいよね〜」とママたちから共感の声が集まっています。動画に出てくるのは