年中使える「別冊noboro山歩きガイド」の第3弾は、壮大なスケールを誇る「阿蘇」を案内する。火山活動によって形成された独特な景観を楽しむ山歩き。その中核を成す阿蘇五岳（高岳、根子岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳）はもちろん、「短い時間で登りたい」「子どもと一緒に歩ける山は？」といったさまざまなニーズに応える登山ルートを厳選した。また、温泉など火山の恵みを体感できるキャンプ場も紹介。登山と組み合わせるもよし