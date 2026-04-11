「女子プロレス・スターダム」（１１日、後楽園ホール）フワちゃんが第１試合でスターライト・キッドとシングルマッチで対戦し“改心”ファイトを見せた。８日の後楽園ホールでは相手を挑発するようなふざけた動きを連発した揚げ句、黒星を献上し、師匠の葉月（２８）から「フワ、調子乗りすぎじゃない？」「プロレスをなめるな！」と公開説教を受けて謝罪していたが、心機一転。小細工なしの真っ向勝負を展開し、１２分５０秒