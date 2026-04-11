タレントの井上咲楽（26）が10日、自身のインスタグラムを更新。マラソンの「宿敵」だというノーベル賞学者を明かした。「山中教授はフルマラソンのタイムがずっと近く、宿敵です…」とつづり、ノーベル生理学・医学賞受賞の山中伸弥氏とのツーショットをアップした。「私より山中教授の方が47秒速いです！」とタイム差も明かした。この投稿に、ファンからは「素敵なライバル」「このツーショットはスゴい」「ライバル2人