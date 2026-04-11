お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が9日に自身のアメブロを更新。長女・こうめちゃんが小学校の入学式を迎えたことを報告した。【映像】柳原可奈子「涙がぼろぼろ」長女が特別支援学校に入学この日、小原は「こうめちゃん入学式」と切り出し、こうめちゃんが小学校に入学したことを親子ショットとともに報告した。続けて更新したブログでは「ついこないだまで年長さんだったみなさんがめちゃめちゃ可愛くてきゅんきゅ