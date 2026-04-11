◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・伏見寅威捕手が移籍後初安打を放った。２回２死で左腕・大野の初球１４３キロ速球を捉え、左前にはじき返した。昨オフに交換トレードで加入したベテラン。これまでリードでチームを支えてきたが、出場７試合１４打席目で待望のＨランプをともした。