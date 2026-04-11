俳優の松山ケンイチが、共演女優に「恋をしていました」と１８年越しに“告白”した。１０日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）は女優の永作博美がゲスト。永作と松山は現在放送中の同局系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）に出演。２００８年の映画「人のセックスを笑うな」（井口奈己監督）以来、１８年ぶりに共演している。番組スタッフは、松山にアンケートを実施。それを知った永作は「す