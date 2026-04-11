◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）ソフトバンクの上沢直之投手がホークス入団後、初めて日本ハム時代の本拠地・エスコンフィールドで登板した。日本ハムファンからのブーイングはなかったが、先頭の矢沢に２球目のストレートを右翼席に運ばれた。上沢は２３年オフにポスティングで米球界に移籍し、２４年オフにソフトバンクに入団した。勝てば２３人目の１２球団勝利となる。開幕戦の同カードで５回４失