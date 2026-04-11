コレステロールや中性脂肪が気になり始めたら、日々の食事を少し見直すタイミング。とくに食物繊維は、コレステロールの排出をサポートしてくれる、意識してとりたい栄養素です。今回は、コレステロール・中性脂肪対策におすすめの野菜や主食をピックアップ。毎日の食卓に取り入れやすい食材をご紹介します。コレステロール・中性脂肪を下げるおすすめ食材【野菜】1日350g 以上が目標。特に緑黄色野菜をたっぷりと食物繊維、抗酸化