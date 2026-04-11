【モデルプレス＝2026/04/11】FANTASTICSの瀬口黎弥が4月11日、都内にて2nd写真集『Lei』（幻冬舎）の発売記念イベントを開催。報道陣の囲み取材に応じ、“お気に入りカット”を紹介した。【写真】瀬口黎弥「メロさ爆発」圧巻肉体美際立つお気に入りカット◆瀬口黎弥、写真集撮影に向け体脂肪率6％に同作は、FANTASTICSメンバーの写真集を9ヶ月連続でリリースする企画の第2弾。鍛えあげた肉体美、無邪気な笑顔、憧れの映画へのオマ