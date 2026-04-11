◇女子ゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日（2026年4月11日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部6580ヤード、パー72）49位で出た仲村果乃（24＝Plenus）が67で回り通算5アンダーで、ホールアウトした時点で2打差の9位に浮上した。リベンジのチャンスが早くも巡ってきた。前週のヤマハ・レディースでプレーオフで高橋彩華に敗れ、悔しい思いをした仲村が一気にV圏内に絡んできた。「先週からずっとショ