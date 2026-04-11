女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOMinKORAKUEN2026Apr」を行った。フワちゃんはスターライト・キッドとシングルで対戦。試合前は握手で始まり、ゴングが鳴ると激しくやり合う。場外ではSキッドが右膝を攻撃。苦しむフワちゃんに「やり返してみろよ」と挑発した。これにフワちゃんはドロップキックで反撃する。卍固めで絞るもロープ。5分すぎ、場外へのボディープレスをかわすとフワちゃんがボディ