俳優の高橋英樹が10日に自身のアメブロを更新。1日遅れで妻・美恵子さんの誕生日を祝福したことを報告した。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）この日、高橋は「夕方近くに帰社しました」と切り出し「奥さんの一日遅れのハッピーバースデー」と報告。「お祝いプレゼントの美味しいチョコレートケーキ2種をパクパク（笑）いつもの呉服屋さんからの並んで買うシュークリームもパクパクでした」と、豪華なス