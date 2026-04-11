静岡市の気温が30℃に到達し、今年、本州ではじめての真夏日となりました。【映像】今年初の真夏日を観測した静岡市の様子きょうは、強い日差しと南から暖かな空気が流れ込んでいる影響で季節外れの暑さとなっています。静岡市では、午後1時前に気温が30℃となり本州では今年最初の真夏日を観測しました。静岡市で4月に真夏日となるのは観測史上5回しかなく、2007年以来19年ぶりです。そのほか、全国的にも気温が高くな