メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が10日、イラン代表が北中米ワールドカップの試合会場をアメリカからメキシコへ変更することを希望していることについて「国際サッカー連盟(FIFA)が最終的に当初の会場から移すことはできないことを決定した」と明らかにした。『DPA』や『HLN』などの海外メディアが伝えている。イランはアメリカとの情勢が極めて不安定な状況のなか、W杯ではロサンゼルスで2試合、シアトルで1試