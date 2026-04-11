栃木シティは11日、DF知念哲矢が交通事故を起こしたことを報告した。クラブによると、知念が10日に自家用車を運転中、前方不注意により右折待ちで停車していた前方車両に追突する事故があったという。双方に大きな怪我はなく、速やかに関係各所に連絡したとしている。栃木Cは「このたびは関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。クラブとして知念に対し厳重注意を行うとともに、全選手・スタッ