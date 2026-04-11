[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](ノエスタ)※15:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 16 カエターノDF 24 酒井高徳MF 5 郷家友太MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介FW 13 佐々木大樹FW 19 満田誠FW 41 永戸勝也控えGK 71 権田修一DF 2 飯野七聖DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 14 乾貴士MF 44 日高光揮FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 26 ジェアン・パ