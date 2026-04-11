俳優の高良健吾（38）が11日、東京・MoNTakanawaで、熊本地震について考えるイベント「くまもと復興文化祭」でトークショーを行った。高良は熊本市出身。2009年から同市をPRする「わくわく親善大使」を務め、年に3〜4回は地元に帰るという。熊本地震は16年4月14日、午後9時26分以降に熊本と大分の両県で相次いで発生。28時間の間に、震度7の揺れが2度観測され、犠牲者は278人（災害関連死含む）にのぼった。発生から間も