◇NBAレイカーズ101ー73サンズ（2026年4月10日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地サンズ戦で先発出場。2本の3Pシュートを含む13得点の躍動。チームも2連勝を飾った。この結果によって、西地区4位以上が確定した。「ホームアドバンテージを獲得できたのは大きい」試合終了後にインタビューで八村は安どの表情を見せた。この日も第1Q開始直後から存在感を発揮す