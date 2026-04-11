◇プロ野球 セ・リーグ 中日−阪神(11日、バンテリンドーム)阪神は初回2アウトランナーなしで3番森下翔太選手。前日の試合では、ホームランランキングトップの5号を今季バンテリンドームで新設されたホームランウイングに放ちました。中日先発・大野雄大投手の3球目高めのストレートを捉えると、飛距離114.3mの打球は2試合連続ホームランウイングへ。今季6号ソロホームランで先制します。2回には先頭打者の5番大山悠輔選手の打席。