タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が10日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。メンバーの佐々木舞香（26）がプライベートについて明かした。今回は「＝LOVEの超近況報告」と題して、メンバーそれぞれが自身の近況を自撮りで紹介。今ハマっている物や趣味、特技など超貴重プライベート映像を大公開した。佐々木は「超近況は編み物です！」と紹介。「棒針