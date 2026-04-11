「中日−阪神」１１日、バンテリンドームナゴヤ）阪神の森下が３試合連続本塁打を放った。大野の１４７キロ直球を打ち返すと、左中間へと高く舞い上がり、「ホームランウイング」へと吸い込まれた。前日も新設された「ホームランウイング」に本塁打を放っており、早くもウイング弾は“２号”となった。「高めのストレートをしっかり振り切ることができました。初回の攻撃で先制できたこともよかったです。次の打席でも頑張