水木しげる記念館で始まった企画展「たたかう鬼太郎」＝11日午前、鳥取県境港市鳥取県境港市出身の漫画家、故水木しげるさんの作品や戦争体験資料を展示する「水木しげる記念館」（同市）で11日、企画展「たたかう鬼太郎」が始まった。代表作「ゲゲゲの鬼太郎」の主人公・鬼太郎が「髪の毛針」や「リモコンげた」を駆使して妖怪と戦う名場面を41点の原画で紹介している。10月4日まで。展示は▽超能力で戦う▽ねこ娘ら仲間の妖