山菜採りのシーズンを迎えた。山菜や家庭で育てる食用植物に似た、有毒植物には注意が必要だ。誤って食べ、嘔吐（おうと）などの症状を訴えるケースは、富山県内でもしばしば起きている。県中央植物園（富山市）の中田政司園長に、注意が必要な植物や見分け方のコツについて聞いた。（野内凪輔）においで見分ける中田園長が特に注意を呼びかけるのが「スイセン」だ。スイセンは葉がニラに酷似し、球根はタマネギに似ている。厚