高須クリニック院長の高須克弥氏が所有するタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原）が１１日、中山７Ｒの３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）で６馬身差の圧勝。闘病中のオーナーが生観戦する前で２勝目を挙げた。単勝１・３倍の１番人気に推されたタカスタカスタカス。道中２番手に控えて、直線で一気に抜け出して突き放すと、他馬を寄せつけなかった。口取り後、取材に応じた高須氏は「はじめから単勝であるだけ買