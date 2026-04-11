大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。アレルギー症状で顔が腫れたことを明かした。番組の冒頭、トミーズ雅（66）が「本日のゲスト、橋下徹さんです」と紹介すると、橋下氏は、顔が腫れた状態で登場。雅が「何、アンパンマンになろうとしてるの？」とイジると、橋下氏は「これでもだいぶ治まったんですけど。アレルギー湿疹で…」と説