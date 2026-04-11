◆パ・リーグ楽天―オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）楽天が初回、シングルヒット１本で鮮やかに先制点を刻んだ。先頭の小郷裕哉外野手が中前安打で出塁すると、２番の小深田大翔内野手が犠打で１死二塁に。すると、３番・辰己涼介外野手の打席、カウント３ボールからの４球目で二塁走者・小郷が三塁へスタート。完全に盗んで三盗を決め、辰己は四球で１死一、三塁とチャンスを拡大させた。４番の黒川史陽内野手は