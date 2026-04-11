中山で圧勝したユニークなネーミングの３歳馬にＳＮＳが沸いている。１１日に行われた中山７Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１２００メートル）は、単勝オッズ１・３倍の１番人気のタカスタカスタカス（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モアスピリット）が６馬身差で圧勝。同馬のオーナーが高須クリニック院長・高須克弥氏ということもあり、競馬ファンの注目を浴びている。９番枠の同馬はまずまずのスタートを切ると、無理せずに先