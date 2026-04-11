◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第１日▽明大３―２東大（１１日・神宮）東大が開幕戦で明大と対戦し、終盤まで接戦を演じたが敗れた。先発の松本慎之介投手（３年＝国学院久我山）が、昨秋リーグを制した明大打線を相手に６回途中２失点と粘投。打線は７回に１死からの４連打で２点を奪い同点に追いついたが、８回に１死満塁のピンチを背負うと中犠飛で決勝点を奪われた。打線は４盗塁と足を絡めた攻撃で相手バッテリー