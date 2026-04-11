【PICKBOY】（茨城県TATフィフティーエイト歳）お久しぶりのTATです。弦を弾くときの手応えが好きで、プラスチックの硬いやつはもちろん、木もブラスもチタンも試しましたが、やっぱり最高なのはステンレスでした。しかも、0.6mm厚のヤツを3枚、瞬間接着剤で貼り付けて極厚仕様にしています。厚みがあった方が持ってて疲れにくい気がします。(写真には0.8mmの3枚重ねもありますが、これは厚すぎかな？)ニッケル弦を弾いてる限