◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコン）４月２日のロッテ戦（エスコン）以来今季２度目の「１番・中堅」で先発出場した日本ハムの矢沢宏太投手（２５）が初回の第１打席、カウント１―０から上沢の１５０キロツーシームを強振。右翼二階席に飛び込む今季１号ソロで先制した。「横尾コーチから『まずはソロ（本塁打）から』と言われていたので、気持ちを高めて打席に入りました。しっかり自分のスイングができ