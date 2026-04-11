◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）阪神・大山悠輔内野手が、待望の今季１号ソロを放った。１点リードの２回。先頭で大野の変化球を完璧に捉え、左中間のホームランウイングに放り込んだ。これで、阪神は前日からホームランウイング３発目。一方で、中日はいまだゼロだ。