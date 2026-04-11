[Alexandros]のファンクラブツアー＜FC TOUR “ACCESS ALL AREA”＞が4月10日（金）、神奈川・横浜ベイホールで開幕した。◆ライブ写真FC会員限定ライブツアーは7年ぶりとなり、今回は全国9か所で開催される。このツアーが発表された際に川上洋平（Vo＆G）は「15年という歴史は一旦忘れて、気持ちの入れ替えをするようなライブをしたいなと。0からスタートのような」とコメント。その言葉通り、原点回帰と新たな始まりを同時に感