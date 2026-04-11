中山１１Ｒ・ニュージーランドトロフィー・Ｇ２・馬トク激走馬＝ヒズマスターピース逃げた前走のクイーンカップで３着に粘ったスクリーンヒーロー産駒。定年解散した国枝栄厩舎から奥村武厩舎に転厩し、ここが初戦となる。Ｗコース長めからの１週前追い切りには佐々木大輔騎手が騎乗し、上々の感触。首の低い独特のフォームでラストまでいい切れ味で伸びた。前走時の鞍上は「特殊な走り方をする馬ですが姿勢を矯正するよりも、