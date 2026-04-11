◆米大リーグドジャース８Ｘ―７レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・マンシー内野手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レンジャーズ戦に「５番・三塁」で先発出場。７―７の９回に自身２度目の１試合３発となる４号ソロを放ち、チームをサヨナラ勝ちに導いた。劇弾は自身４本目となった。９回２死。２ストライクから左腕ラッツのスライダーを捉え、打球