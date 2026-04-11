俳優のジョナ・ヒルが、第2子の誕生を明かした。映画「スーパーバッド」などで知られるジョナは、長年のパートナーであるオリヴィア・ミラーとの間に、もうひとり子どもを迎えたことを認めている。 【写真】元カノからは精神的虐待女優からは性的暴行告発いろいろありすぎのパパ俳優 2023年に第1子の父となったジョナは、米誌インタビューで映画監督のマーティン・スコセッシ