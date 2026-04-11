琴平警察署 琴平署は11日、香川県琴平町の無職の女（48）を住居侵入の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、女は10日午後8時ごろ、琴平町に住む62歳の女性の家の敷地に侵入した疑いが持たれています。 午後7時55分ごろ、女性が「家のドアをドンドン叩かれる」と110番通報しました。警察が駆け付けたところ、女が玄関口に設置されたフェンスを押しのけて、女性の家の敷地内に侵入していたのが見つかったということです