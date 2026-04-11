10日に国会予算決算特別委員会を通過した「戦争補正予算」に約6000億ウォン（約643億円）にのぼるエネルギー転換予算が含まれた。政府が海外から輸入する原油・ナフサなど化石燃料への依存度が高いほどエネルギー安全保障の脅威が強まるとみて、戦争をきっかけに再生エネルギーへの転換を加速することにした。気候エネルギー環境部によると、今回の補正予算（26兆2000億ウォン）で増額された気候部の予算は6162億ウォンで、うち232