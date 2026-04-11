ロッテは11日、4月29日の東北楽天戦、5月1日から3日の埼玉西武戦で「GWエンジョイボールパーク」をテーマにした子供向け体験イベント参加者の募集を開始した。ゴールデンウィーク期間中、子供たちが様々な体験を楽しめるイベントを実施する。グラウンドキーパーや中継リポーターなどの仕事を体験できる「スタジアムお仕事体験」をはじめ、試合後のグラウンドで、選手から直接「投げる・捕る」を教わりながらボール遊びを楽しめ