◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神の大山悠輔内野手（31）が待望の今季1号を放った。1点リードの2回、先頭で迎えた第1打席に中日・大野のツーシームを捉えて左中間のホームランウイングに飛び込む今季1号ソロ。開幕から14試合、55打席目で飛び出した今季初本塁打だった。