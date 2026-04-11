■MLBパイレーツ 2ー0 カブス（日本時間11日、リグリー・フィールド）カブスの鈴木誠也（31）が“5番・右翼”で先発出場し、3打数1安打1四球。今季初出場で初安打をマークした。また試合は今永昇太（32）が先発し、6回無安打無失点9奪三振の好投も勝ち負けつかず。7回に2人目・C.シールバー（39）がB.レイノルズに2ランを浴びると、打線も反撃できず敗れた。試合後、鈴木は「しっかり戻ってこれたので良かったですし、早く戻って