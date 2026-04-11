バスタ新宿が10周年国土交通省 東京国道事務所は2026年4月10日、10周年を迎えた「バスタ新宿」の歩みについて発表しました。 【え…！】これがバスタ新宿発の「行先ランキング」トップ10です（画像）バスタ新宿は2016年4月4日、新宿周辺に点在していた高速バス停を集約して誕生。国道20号がJR線をまたぐ陸橋に面しており、国道の施設の一部という扱いです。10年間で利用者は累計約7881万人、コロナ禍の落ち込みを経ても、10