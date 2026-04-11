現地４月11日に開催されるブンデスリーガ第29節で、日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトが敵地で塩貝健人が所属するヴォルフスブルクと対戦する。クラブの公式サイトによると、このゲームに向けた記者会見でアルベルト・リエラ監督はヴォルフスブルク戦についてこう述べる。「彼らは降格争いを繰り広げている。我々はヴォルフスブルクの置かれている状況、つまり彼らが試合に臨む際に冷静さを保てないという状況を利用する