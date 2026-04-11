水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。新加入のブラジル人FWが、鮮烈な一撃で試合の流れを引き寄せた。前半終了間際の45＋４分、均衡を破ったのは左CKからの流れだった。こぼれ球に素早く反応したのは、マテウス・レイリア。こぼれ球に反応してペナルティエリア内でゴールに背を向けてボールを収めると、相手DFを背負いながらくるりと反転する。